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05.07.19 20:38

Біля берегів Гібралтара затримали іранський нафтовий танкер, на борту якого можуть бути українці

Про те, що громадяни України є серед членів екіпажу танкера, повідомили британські ЗМІ із посиланням на уряд Гібралтара. МЗС України перевіряє цю інформацію.

Біля берегів Гібралтара затримали іранський нафтовий танкер, на борту якого можуть бути українці

Військово-морські сили Великої Британії затримали в Гібралтарі нафтовий танкер Grace 1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель. Судно перевозило сиру нафту в Сирію всупереч санкціям Європейського союзу.

Затримання відбулося у четвер, 4 липня. Наступного дня низка британський ЗМІ із посиланням на уряд Гібралтара повідомили, що серед 28 членів екіпажу затриманого танкера є, крім громадян Індії та Пакистану, кілька українців. Їх допитали як свідків.

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про наявність українців на борту. Про це журналістам повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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"Перевіряємо цю інформацію", - сказав Кирилич.

Зараз на борту танкера перебувають поліцейські і митники, вони проводять розслідування.

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