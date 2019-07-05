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05.07.19 20:24

Новим главою Ради Суддів України став Моніч

Богдан Моніч, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду, обійняв пост голови Ради Суддів. Очолював Раду Суддів раніше Олег Ткачук, який очолював Раду Суддів до того, раніше заявив про тиск із боку адміністрації Зеленського і подав у відставку.

Новим главою Ради Суддів України став Моніч

На посаду глави Ради Суддів претендували два кандидати - Богдан Моніч та Вадим Бутенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон". Але Бутенко зняв свою кандидатуру, мотивувавши це тим, що на засіданні присутні не всі члени ради.

Таким чином, у бюлетень було включено тільки прізвище Моніча, судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

За нього проголосували 23 учасники засідання, проти - двоє.

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Рада суддів України - колегіальний орган, який у період між з'їздами суддів є вищим органом суддівського самоврядування. Ткачук очолював раду з 6 березня 2018 року.

21 червня Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського на суддів. За його словами, з Адміністрації президента главам судів надходили телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів членам зірвати засідання Ради суддів.

Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка назвав обвинувачення Ткачука "абсолютною дурістю" і пообіцяв, що той відповість за свої слова "в судовому порядку".

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