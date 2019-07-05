Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Водяне - зі снайперської гвинтівки;
- поруч із Богданівкою - з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- по околиці Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Миколаївка - з крупнокаліберного кулемета;
- по околиці Широкиного - з міномета калібру 120 мм;
- поруч із Мар'їнкою - з крупнокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- поруч із Новотошківським - з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета;
- тричі неподалік Новолуганского- з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
- по околиці Золотого-4 - з мінометів калібру 120 і 82 мм.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і четверо - бойове травмування. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".