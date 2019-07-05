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05.07.19 21:29

Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї

Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і четверо - бойове травмування. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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