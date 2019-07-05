Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Водяне - зі снайперської гвинтівки;

поруч із Богданівкою - з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

по околиці Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Миколаївка - з крупнокаліберного кулемета;

по околиці Широкиного - з міномета калібру 120 мм;

поруч із Мар'їнкою - з крупнокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;

поруч із Новотошківським - з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета;

тричі неподалік Новолуганского- з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

по околиці Золотого-4 - з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і четверо - бойове травмування. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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