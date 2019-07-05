Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства оборони Росії. У навчаннях задіяно близько 10 кораблів російського флоту.

"Зокрема - великі десантні кораблі "Азов" і "Цезар Куніков", малі ракетні кораблі "Орехово-Зуєво" і "Міраж", ракетні катери "Івановець", "Набережні Челни" і "Р-60" та інші", - сказано на сайті відомства.

Зараз російські кораблі відпрацьовують елементи спільного плавання та бойового маневрування.

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"На завершальному етапі навчання в полігонах бойової підготовки Чорноморського флоту кораблі проведуть ракетні та артилерійські стрільби по морській та повітряній цілях із зенітних ракетних і артилерійських комплексів", - повідомили в Міноборони РФ.

Навчання Sea Breeze-2019 відбуваються в Одесі та Миколаївській області з 1 по 12 липня. Крім українських і американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді і в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції і Естонії. Загалом вести спільні бойові дії вчитимуться близько 3000 осіб.