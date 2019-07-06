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06.07.19 00:11

Кабмін заборонив обмежувати постачання електроенергії КП "Вода Донбасу"

Кабінет міністрів України своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

Кабмін заборонив обмежувати постачання електроенергії КП "Вода Донбасу"

Відповідне рішення прийнято 5 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Збій у поставках електроенергії викликає перебої з поставками води, а це в свою чергу зумовлює не тільки соціальне невдоволення жителів, а й несе загрози санітарно-епідеміологічного та техногенного характеру, зазначають в уряді.

Знеструмлення КП "Вода Донбасу" - це знеструмлення 9 фільтрувальних станцій, 152 водопровідно-насосних станцій, 24 каналізаційних очисних споруд, 74 каналізаційно-насосних станцій, що є на території, підконтрольній українській владі.

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Ухвалене рішення має забезпечити безперебійну подачу води споживачам.

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