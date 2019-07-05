Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".

"Незалежна Україна Росії не потрібна. Їй потрібна підконтрольна держава у себе під боком, біля своїх кордонів, яка в жодному разі не матиме права на якесь самовизначення, на ухвалення рішень, не буде членом ніяких військових або політичних союзів", – зазначив Забродський.

На його думку, саме тому і повертаються з Москви втікачі, які планують через парламент потрапити на посади в уряді, щоб потім розвернути курс України в бік Росії.

"Відбувається реалізація спроби реваншу тими силами, які свого часу зробили все для того, щоб Україна залишалася під протекторатом РФ… Повернення одіозних політиків, гучні заяви і гучні звинувачення, які негайно беруться до розгляду відповідними органами, все це елементи одного плану: спочатку інформаційна атака, потім повернення, потім можливі судові позови, а потім дивишся – він уже у Раді, а ще трохи – в уряді. Тоді вже не буде потрібно ні лінії зіткнення, ні Збройних сил для утримання держави. Це класичний прийом гібридної війни. Не всі питання вирішуються на полі бою та зі зброєю в руках. Багато питань можна вирішити в зовсім інших місцях", – наголосив представник команди "Європейської Солідарності".

Читайте також: "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії

За словами Михайла Забродського, один із сценаріїв, що прагнуть реалізувати реваншисти, – це послаблення України через федералізацію, яка зараз прикривається ідеєю створення двопалатного парламенту. На думку політика, такий план має намір зірвати вступ України до Євросоюзу та НАТО.

"Ми проти цього перш за все через те, що двопалатний парламент – це дуже суттєвий крок у бік горезвісної федералізації. Це якраз варіант реалізації планів РФ стосовно того, щоб країна була федералізованою, щоб були окремі суб’єкти, які мають право висловлювати свої позиції з тих чи інших питань, починаючи від вступу до НАТО та ЄС і закінчуючи якимись внутрішньополітичними моментами", – наголосив Герой України.

Водночас, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України попередив реваншистів, що команда "Європейської Солідарності" докладе максимум зусиль, аби не допустити реалізації московських планів.