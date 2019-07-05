Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.07.19 23:29

Папа Римський Франциск провів зустріч із синодом УГКЦ, на якій засудив російську агресію на Донбасі

Папа Римський Франциск наступного дня після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним прийняв у п'ятницю, 5 липня, у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.

Папа Римський Франциск провів зустріч із синодом УГКЦ, на якій засудив російську агресію на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами "втягнути в справу і релігійний аспект", сказав римський первосвященник.

На зустрічі з Путіним 4 липня Папа Римський також торкнувся питання про війну на сході України. В офіційному комюніке за підсумками зустрічі на цю тему, однак, не було надано жодних подробиць.

Читайте також: "Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним. ФОТО

Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності. "В ніч конфлікту, яку ви переживаєте, Господь закликає своїх чад, як у Гетсиманському саду, до пильності і молитви, а не до самооборони і вже тим більше не до нападу. Ісус очікує від своїх учнів молитви і самопожертви. Лише так можна зупинити спіраль насильства", - підкреслив римський первосвященник.

Він закликав українських єпископів не втягуватися в боротьбу за церковні, націоналістичні чи політичні інтереси.

Також читайте: Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском

Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу. Два місяці тому Франциск запросив до Ватикану постійний синод греко-католицької церкви на чолі з Католикосом Святославом Шевчуком для обговорення ситуації на сході України і пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100