87 українських солдатів було вбито і поранено в червні на Донбасі, - представник США в ОБСЄ

Про це заявила заступниця політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незважаючи на прогрес у зоні розведення біля Станиці Луганської, конфлікт, який Росія розпочала понад п'ять років тому, триває. 87 українських солдатів були вбиті та поранені протягом червня у протистоянні з очолюваними Росією силами - найбільший показник за кілька місяців. Ми були засмучені, дізнавшись, що український військовий медик та водій загинули 1 липня біля лінії зіткнення. Росія повинна зробити свій внесок, аби припинити ескалацію насильства", - наголосила дипломат.

За її словами, Сполучені Штати вітають прогрес, досягнутий у зоні розведення сил біля Станиці Луганської. "Ми також закликаємо сторони використати цей імпульс та здійснити повне розведення сил в інших визначених районах - поблизу Золотого та Петрівського, де ми спостерігаємо певний відкат", - заявила представниця місії США при ОБСЄ.

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Вона також наголосила, що припинення вогню на Донбасі залежить від виведення російських військ.

"Припинити конфлікт можна шляхом імплементації Мінських домовленостей. Встановлення сталого режиму припинення вогню залежить від відведення Росією важкого озброєння, виведення своїх сил та роззброєння маріонеткових сил, якими вона керує на Сході України. США хотіли б побачити конкретні кроки від Росії та сил, які вона озброює, тренує, очолює та з якими спільно воює, спрямовані на встановлення сталого перемир’я в зоні конфлікту", - заявила Дарнелл Баль.

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