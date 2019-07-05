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05.07.19 23:48

Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель

В Офісі президента України Володимира Зеленського повернули без розгляду раніше відправлений Генеральною прокуратурою запит щодо публічних висловлювань речниці глави держави Юлії Мендель.

Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба президента.

"Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря глави держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду.

"Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК України, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше Генеральна прокуратура України направила запит до Офісу президента України Зеленського щодо спростування або підтвердження публічних заяв його прес-секретаря Юлії Мендель про те, що військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України у відповідь на провокації бойовиків, у результаті чого гинуть мирні жителі.

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