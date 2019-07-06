Антикорупційному суду виділили нове приміщення в Києві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Судова влада України".

"Це стало можливим завдяки активним діям багатьох людей, окремо слід відзначити зусилля команди міжнародної групи підтримки створення Вищого антикорупційного суду та Офісу Президента України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: За підсудністю в Антикорупційний суд можуть передати 3,5 тис. справ, це нереально для розгляду, - суддя ВАКС Галабала

Слід нагадати, що раніше було прийнято рішення про тимчасове розміщення Антикорупційного суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42, А, і пров. Хрестовий, 4, А, площі яких було вкрай недостатньо для нормальної роботи суду.

Нагадуємо, загальні збори суддів Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення про початок здійснення правосуддя з 5 вересня 2019 року.