На цих виборах судова система вирішила знищити ЦВК, - Сліпачук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua, опублікованому 5 липня, сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

"Буду, напевно, проводити великий брифінг про те, навіщо судова система вирішила в рамках цієї кампанії знищувати ЦВК", - пообіцяла вона.

За її словами, початкові рішення про відмову в реєстрації кандидатів ґрунтувалися на документах Генеральної прокуратури, які підтверджували загальновідому інформацію про порушення Клюєвим і Шаріем цензу осілості. Однак Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи Клюєва і Шарія. У комісії заявили, що змушені зареєструвати цих осіб кандидатами.

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Однак після цього надійшло суперечливе роз'яснення Верховного Суду про можливість повторного розгляду документів кандидатів, зазначила Сліпачук. 3 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов поінформував ЦВК, що Шарій виїхав із України в 2012-му, а Клюєв - в 2014 році. Реєстрацію цих кандидатів було повторно скасовано.

Голова ЦВК допустила, що причиною того, що відбувається, може бути відсутність досвіду у нових суддів Верховного Суду, які "раніше не розглядали справи такого роду, такої складності - як в правовому, так і в політичному сенсі".

Однак вірогіднішою версією спроб внести хаос в роботу ЦВК Сліпачук бачить вплив на суди окремих політичних сил.

"Це вигідно певним політичним силам, владним колам із метою, можливо, дискредитації ЦВК, що може привести до зриву виборчої кампанії або дострокового припинення повноважень членів комісії, які не є" ручними". Пішла інформаційна хвиля про те, що ми - чиїсь ставленики, нас обсипали різними епітетами ... і звучать подібні заяви, починаючи від політиків і закінчуючи чиновниками вищого рангу", - зазначила голова комісії.

Вона не відкинула також, що зараз спостерігається наслідки "повного хаосу і краху інституційних стовпів держави: судової влади, конституційної та виконавчої".

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