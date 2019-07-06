Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;

двічі біля Богданівки– з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

околиці Миколаївки– з великокаліберного кулемету;

тричі в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

околиці Мар'янки– з великокаліберного кулемету;

поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;

біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;

околиці Павлополя – з автоматичного гранатомету;

поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

біля Золотого 4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

в районі населеного пункту Світлодарськ – із міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів два українські військовослужбовці зазнали поранень, ще чотири – бойових травмувань. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

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За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.





