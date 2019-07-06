Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер. ВIДЕО

Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

"Ми чекаємо його візиту. Дату ще не призначено. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча і спілкувалися телефоном", - зазначив Волкер.

За його словами, США прагнуть дати Зеленському сигнал, повністю підтримують його зусилля щодо "реальних реформ в Україні". Волкер додав, що якщо Зеленський зможе це зробити, то це дозволить Україні "відірватися від спадщини минулого".

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