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06.07.19 09:58

Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер. ВIДЕО

У США очікують візиту президента України Володимира Зеленського в найближчому майбутньому.

Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо його візиту. Дату ще не призначено. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча і спілкувалися телефоном", - зазначив Волкер.

За його словами, США прагнуть дати Зеленському сигнал, повністю підтримують його зусилля щодо "реальних реформ в Україні". Волкер додав, що якщо Зеленський зможе це зробити, то це дозволить Україні "відірватися від спадщини минулого".

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