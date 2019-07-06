Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - свідчить текст указу.
Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.
26 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав призначення 8 голів обласних державних адміністрацій, чиї кандидатури запропонував президент Володимир Зеленський, зокрема Мальського - на пост голови Львівської ОДА.
Маркіян Маркіянович Мальський - партнер, керівник Західноукраїнської філії юридичної фірми "Arzinger". Адвокат, кандидат юридичних наук, керівник практик арбітражу (з 2010 року), вирішення спорів і сільського господарства.