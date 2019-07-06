Рапорт про відставку командувача ОК "Схід" Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими. ДОКУМЕНТ

Копію документа також опублікував волонтер Юрій Мисягін.

"Генерале, отримаєте вже швидше свою грошову компенсацію за недоотримання речового майна і прощайте. Хоча, за справедливістю, до вас би поставитися так, як ви ставилися до багатьох інших військових. Система, яку ви насадили і побудували в ОК "Схід", має відігратися на вас же, генерале Краснооку", - написав у коментарі Мисягін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ОК "Схід" Красноок, який провокував конфлікти з підлеглими, подав у відставку через "незгоду з кадровою політикою", - Бутусов

"Мій "улюблений" генерал Красноок йде з лав Збройних Сил через "незгоду з кадровою політикою". За це від мене окрема подяку Хомчаку. Порадував. Правда", - написав глава волонтерської організації "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв про звільнення Красноока з ЗСУ.

"Краснооку запропонували посаду, не пов'язану з безпосереднім управлінням військами, бо його методи створювали конфлікти з підлеглими, необґрунтовані з логічної точки зору... Але генерал вирішив взагалі звільнитися", - написав він у своєму блозі.