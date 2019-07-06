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06.07.19 13:50

П'яний за кермом Mitsubishi переїхав насмерть 11-річну дівчинку на Закарпатті

На Закарпатті в с. М. Добронь Ужгородського району п'яний водій Mitsubishi збив насмерть 11-річну дівчинку.

П'яний за кермом Mitsubishi переїхав насмерть 11-річну дівчинку на Закарпатті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мукачево.net із посиланням на поліцію Закарпаття.

Учора, 5 липня, близько 19-ої години, водій "Mitsubishi Outlander", рухаючись вул. Головною в с. М.Добронь у напрямку Мукачевого, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Наїхав на 11-річну дівчинку, яка там гралася.

Від отриманих травм дитина загинула на місці події. Правоохоронці з'ясували, що 35-річний мешканець с. Червоне, перебував за кермом Mitsubishi у стані алкогольного сп‘яніння.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками).

Водія автівки затримано, сьогодні вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

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