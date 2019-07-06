"Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко

Про це написав у статті для видання EUobserver п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він, зокрема, зазначив, що ще у 2017 році запропонував у рамках євроінтеграції України ініціативу "чотирьох союзів", яка полягає в асоціації з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком ЄС, митним та енергетичним союзами.

Інтеграція України у Шенгенську зону означатиме скасування прикордонного контролю і загальну візову політику для третіх держав. Митний союз – це відсутність митних зборів та обмежень між країнами-членами, єдиний зовнішній тариф для торгівлі з третіми країнами. Єдиний цифровий ринок передбачає розвиток інфраструктури 5G, єдині тарифи у роумінгу, а також інвестиції у штучний інтелект і суперкомп’ютери. Енергетичний союз має на меті зниження залежності від поставок енергоносіїв із Росії, гарантування стабільних цін на енергоносії.

Ініціатива "чотирьох союзів" має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства нашої держави у ЄС, – переконаний Петро Порошенко.

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"Україна має повною мірою використати принципи та інструменти Угоди про асоціацію з метою забезпечення поступової секторальної інтеграції до ринку ЄС, а також створення сприятливих умов для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році", – наголосив Петро Порошенко.

Окремої уваги вимагає енергетичне партнерство України та Європейського Союзу, зазначає Порошенко, – особливо з огляду на спроби Росії витіснити Україну з газотранспортного ринку і загнати назад у "газову" кабалу.

"Необхідно посилити наше стратегічне енергетичне партнерство і об’єднати зусилля для вирішення існуючих проблем у цій сфері, включаючи зупинення будівництва Північного потоку 2, досягнення домовленості про новий контракт на транзит газу між Україною та Росією після 2019 року на основі законодавства ЄС", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

"Формула перемоги на найвищому рівні – "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС". Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", – наголошує Петро Порошенко.