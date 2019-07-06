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06.07.19 15:50

"Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені

Політична партія "Слуга народу" подала до Касаційного суду апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування з визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені для голосування на виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

"Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби політсили в фейсбуці.

Підкреслюється, що зміни номерів у списках можуть принести вкрай негативні наслідки:
спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях;

Крім того, неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Також увага звертається на безрезультатні та безповоротні витрати коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів політичних партій.

Слуга народу подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені 01

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