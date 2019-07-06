"Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон

Про це чиновник написав у себе у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора в ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення одного з віцепрем'єрів у розкраданні державних коштів. Журналісти окремих видань згадують моє прізвище, тому змушений реагувати. Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучено ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося", - написав Кістіон.

На думку віцепрем'єра, ці дії пов`язані з планами усунути його з передвиборчого поля. Замовний характер, пише він, підтверджується тим, що в соціальних мережах новина про цю подію поширюється під грифом "реклама".

"З огляду на це, звертаюся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування цієї ситуації і зробити необхідні кадрові висновки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: СБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, на дострокових виборах у Раду Кістіон балотується в 11 окрузі у Вінниці як самовисуванець.