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06.07.19 17:18

Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.

Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Бондаренка Ігоря Самійловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті відповідного указу.

Зеленський вже представив нового голову Закарпатської ОДА в будівлі Закарпатської митниці.

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Уродженець Криму Ігор Бондаренко в різний час був заступником голови Мукачівської райдержадміністрації та директором департаменту Міністерства юстиції.

Крім того, Бондаренко є власником мережі кондитерських (ТМ Торговий дім "Bondarenko").

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