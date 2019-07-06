Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Бондаренка Ігоря Самійловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті відповідного указу.

Зеленський вже представив нового голову Закарпатської ОДА в будівлі Закарпатської митниці.

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Уродженець Криму Ігор Бондаренко в різний час був заступником голови Мукачівської райдержадміністрації та директором департаменту Міністерства юстиції.

Крім того, Бондаренко є власником мережі кондитерських (ТМ Торговий дім "Bondarenko").