Запуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" й "Укргідроенерго" залучити до $4 млрд інвестицій, - Прокіп

Таку думку висловив Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в матеріалі "Страх і ненависть на ринку електроенергії" для "Дзеркала тижня".

"Безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії, зокрема "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які зможуть залучити від 2,9 до 4 млрд дол. інвестицій. Будівництво нових і оновлення наявних потужностей унаслідок залучення інвестицій після реформи дозволить наростити експорт, збільшивши його у понад п'ять разів до 2027 року", - вважає Прокіп.

А також зазначив, що до реформи в інвесторів не було ні найменшого бажання входити в галузь, повністю регульовану державою, де правила гри можуть змінюватися залежно від кон'юнктури на ринку політичних гравців.

На думку експерта, запуск ринку електроенергії дасть істотні вигоди країні загалом. Зокрема, в довгостроковій перспективі ефект від його впровадження становитиме 72 млрд доларів додаткового ВВП.

"За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати генерування додаткових 72 млрд дол. до 2030 року. Водночас наразі щорічні втрати економіки України від невпровадження реформи оцінюються у понад 6,5 млрд дол. щорічно", - написав Прокіп.

Експерт звертає увагу, що модель ринку, яка діяла до початку реформи, призвела до накопичення безлічі проблем у галузі, серед яких поступове зношування активів і повільний шлях до скорочення обсягу генерації електроенергії, до поступового перетворення України в імпортера електроенергії. Натомість проведення енергореформи позитивно вплине безпосередньо на стан енергетичного сектора і національну економіку, а з часом це відчують і споживачі.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущено нову модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України "Про ринок електроенергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.