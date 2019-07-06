Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський на представленні нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в приміщенні Закарпатської митниці в Ужгороді закликав до співпраці з новим головою ОДА і додав, що керівництво митниці, прикордонної служби та прокуратури Закарпаття має бути очищено. Він також порадив керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць упродовж двох днів самостійно написати заяви на звільнення. Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб.

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"Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати, як працюють нормальні люди. Не казати про маленькі зарплати, не скаржитися. Просто стати професіоналами і працювати", – наголосив глава держави..

Володимир Зеленський зауважив, що його команда хоче донести, що відтепер передавати "нагору" нічого не треба.

Президент також повідомив, що в понеділок підпише указ про боротьбу з контрабандою.

Зазначимо, що Львівську митницю очолює Левко Прокіпчук, Закарпатську - Станіслав Балуєв, Чернівецьку - Микола Салагор, Волинську - Євген Шелігацкий.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський був присутній на представленні нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в Ужгороді.

Глава держави заявив про серйозні плани боротися з контрабандою в Закарпатській області та інших регіонах України.

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