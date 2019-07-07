Київські архітектори закликають не дати пройти до ВР "групі корупціонерів - винищувачів Києва" від Вавриша й Ісаєнка

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на KV, до зазначеної категорії в КОНСАУ зараховують Дмитра Ісаєнка, Андрія Вавриша, Ганну Бондар і Вадима Струневича.

Як повідомив виданню віцепрезидент КОНСАУ Георгій Духовичний, відповідний відкритий лист 5 липня 2019 року за дорученням своїх колег підписав і відправив президент КОНСАУ Вадим Жежерін. Насамперед послання адресовано президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, Генпрокурору, голові ЦВК Тетяні Сліпачук, а також лідерам партій "Слуга народу" (Ганна Бондар йде на вибори від цієї партії у окрузі №220 у Києві, а в списку партії за №40 значиться Вадим Струневич) і "Опозиційна платформа - За життя" (включила до свого списку під №15 Дмитра Ісаєнка).

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За словами Духовичного, зазначені у зверненні факти озвучувалися архітекторами країни ще в 2014 році, але за п'ять років нічого не змінилося.

Зазначимо, з названих у листі КОНСАУ корупціонерів на вибори в парламент не зареєструвався лише скандально відомий ексзаступник головного архітектора Києва, бізнесмен-девелопер Андрій Вавриш. Але відомо, що він є близьким другом Андрія Богдана (глави Офісу Президента).

"Саме вони (чотири зазначені діячі. - Ред.) упродовж останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього: від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів і надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об'єктів незаконного будівництва", - сказано у відкритому листі.

"Не секрет, що зусиллями саме таких "фахівців" Генеральний план столиці перестав бути містобудівним законом. Тепер функціональне призначення ділянок змінюється всупереч усякому здоровому глузду, на шкоду Києву і киянам. Зусиллями саме цих людей у країні масово будуються споруди, які не придатні до експлуатації, у нас не створюється нова, але не реконструюється й існуюча інженерно-транспортна інфраструктура. Все більше не вистачає дитячих садків, шкіл та лікарень, не будуються дороги і паркінги, в місті автомобілі стоять у чергах годинами", - підкреслюється в листі за підписом Жежеріна.

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"Під їхнім корупційним тиском "негласна" вартість надання містобудівних умов і обмежень (ДУО) досягає багатьох десятків тисяч доларів США, а отримати вихідні дані для проектування об'єктів без сплати "обов'язкових" хабарів стало практично неможливо. Сьогодні ці люди знову рвуться до влади! У кожного є своя ніша відповідальності перед певним "кланом". Вони добре підготовлені й організовані. Всі вже мають довгого "хвоста" корупційної діяльності на держслужбі з відкритими кримінальними справами", - сказано у відкритому листі.

"Заслуги" Дмитра Ісаєнка, за інформацією КОНСАУ: підготовка і просування закону "Про регулювання містобудівної діяльності", який позбавив місцеву владу права контролю за забудовою населених пунктів; організація науково-технічної ради Мінрегіону, через яку досі проходять рішення про "узаконення відхилень від чинних будівельних норм", що виливається в будівництво нового і реконструкцію існуючого житла, потреби якого значно перевищують можливості існуючої інженерно-транспортної інфраструктури, місткості садочків, шкіл, лікарень, паркінгів тощо; створення низки "професійних гільдій" і продаж кваліфікаційних сертифікатів в обхід будь-яких атестацій і підтвердження досвіду практичної діяльності (сертифікати архітектора продаються і включаються до Державного реєстру тисячами), блокування можливості вилучення таких сертифікатів у "фахівців".

Також наголошується, що сьогодні Дмитро Ісаєнко продовжує вирішувати і контролювати питання великого будівельного бізнесу, відіграє одну з провідних ролей у керівництві Конфедерації будівельників України заступника міністра регіонального будівництва Льва Парцхаладзе, і що саме Ісаєнко "підтягнув до корупційних" схем Андрія Вавриша.

Нагадаємо, Ісаєнко став відомим широкому загалу після того, як був звільнений на початку 2015 року з посади заступника міністра регіонального розвитку та житлово-комунального господарства за нібито участь в АТО, хоча сам чиновник в цей же час ловив рибу на Кубі.

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"Заслуги" Андрія Вавриша, за інформацією КОНСАУ: внесення за вказівкою Ісаєнка за допомогою заангажованих юристів правок до законопроекту "Про регулювання містобудівної діяльності", що дозволяють вільно трактувати кінцевий текст закону (детальним планам території (ДПТ) надаються "законні" повноваження змінювати функціональні призначення територій, порушуючи Генплани); створення в Києві системи продажу містобудівних умов і обмежень (ДУО) забудови окремих земельних ділянок: власники ділянок, зазвичай, є третьою стороною угод (джерело спонсорських коштів) на розробку містобудівної документації. Отже, практично вся містобудівна документація виконувалася зовсім не в інтересах міста, а під конкретні побажання інвесторів забудовників. Це здійснюється в приватних фірмах Андрія Вавриша руками виконавців із кваліфікаційними сертифікатами, які було придбано в структурах Ісаєнка; реєстрація цілої низки "кишенькових фірм-розробників" ДПТ столиці, виконуваних із порушенням фундаментальних вимог забезпечення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур, тоді як роботи всіх інших виконавців блокуються. Зазначена схема дозволяє її організаторам отримувати гарантовані фінансові потоки.

Ганна Бондар - дуже близька до Вавриша людина, яка, не маючи архітектурної освіти, була наближена ним до керівництва Головархітектури КМДА і навіть потім виконувала обов'язки головного архітектора Києва, забезпечуючи функції замовника "потрібної корупціонерам" містобудівної документації - ДПТ; проведення архітектурних конкурсів під "потрібних переможців", які відбувались із грубим порушенням законодавства.

Нагадаємо, Ганна Бондар - стовідсоткова креатура Андрія Вавриша, що змінила його восени 2015 року на посаді заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Саме Бондар допомагала з просуванням ДПТ авторства Вавриша-Ісаєнка через КМДА і Київраду, зокрема щодо Рибальського острова.

На початку 2016 року стало відомо, що Ганна Бондар подала підроблені документи на конкурс головного архітектора Києва. А в липні 2017 року з КМДА Ганна Бондар перейшла в АП Петра Порошенка - забезпечувати взаємодію з Кабміном.

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Вадим Струневич, не будучи штатним співробітником держорганів, щоб не наражати на небезпеку головних дійових осіб, забезпечував в інтересах Андрія Вавриша і Ко безпосередній контакт із замовниками-інвесторами (вів переговори про суми "для вирішення питань", контролював виконання завдань державними службовцями, отримував із рук в руки готівку і передавав її кому потрібно); оформляв на себе багато фірм, які контролював Вавриш.

"Багато київських замовники і їхні довірені особи знають його як "Вадика Вавриша". Тому всі відразу відреагували на його прізвище в списках "Слуги народу", мало хто знає, що він - Вадим Струневич... Звичайно, за відомі ризики, він також став латифундистом і небідною людиною... Окрім іншого, веде будівельний проект Вавриша - 10-поверховий комплекс Einstein Concept House в центрі Києва. Також він є директором і співвласником ще низки фірм", - зазначили в КОНСАУ.