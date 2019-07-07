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07.07.19 09:15

Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей

Заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив про затримання раніше судимого жителя Запорізької області, який намагався вчинити распустні дії щодо двох своїх дітей.

Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері до поліції Запорізької області звернулась із заявою жінка, 1986 р.н., з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця, 1988 р.н, раніше засудженого. Він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї за місцем свого мешкання, скоїв розпусні дії у відношенні їхніх спільних малолітніх дітей, 2009 і 2013 р.н. Він оголював статевий орган та змушував дітей до статевого акту неприродним шляхом.

Факт розбещення підтверджується показами сусідів, які випадково стали свідками вказаної події".

Чоловіка затримали.

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Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей 01

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