Зеленський в Одесі відвідає заходи з нагоди Дня ВМС України і дізнається про хід навчань Sea Breeze-2019

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, він вручить державні нагороди і візьме участь в церемонії присвоєння назв двом новим десантним катерам ВМС України.
Зеленський також відвідає фрегат ВМС Канади "Торонто", есмінець "Дункан" ВМС Великої Британії, поспілкується з канадськими та британськими військовослужбовцями, і відвідає український фрегат "Гетьман Сагайдачний".
Президент ознайомиться з ходом і результатами навчань "Сі Бриз-2019", а також поспілкується з командувачем шостого оперативного флоту США, віце-адміралом Лізою Франчетті.