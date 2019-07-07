Зеленський в Одесі відвідає заходи з нагоди Дня ВМС України і дізнається про хід навчань Sea Breeze-2019

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, він вручить державні нагороди і візьме участь в церемонії присвоєння назв двом новим десантним катерам ВМС України.

Зеленський також відвідає фрегат ВМС Канади "Торонто", есмінець "Дункан" ВМС Великої Британії, поспілкується з канадськими та британськими військовослужбовцями, і відвідає український фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Президент ознайомиться з ходом і результатами навчань "Сі Бриз-2019", а також поспілкується з командувачем шостого оперативного флоту США, віце-адміралом Лізою Франчетті.

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