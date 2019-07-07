У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".

"Перебування Сергія Тарути у списку "Батьківщини" та ще й у першій п’ятірці особисто я розцінюю як відмову Юлії Тимошенко від сказаних нею слів. Бо "Основа" Тарути відверто агітує проти вступу України в Євросоюз та НАТО. У програмі цієї партії так і записано: "Позаблоковий̆ статус держави, відмова від інтеграції̈ до НАТО, ОДКБ та інших військових союзів", – наголосив політик у мережі Facebook.

Натомість, нагадує голова фракції БПП, Юлія Тимошенко у лютому цього року з трибуни Верховної Ради заявила: "Наша мета – членство в ЄС. І водночас ми маємо усвідомлювати, що коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО". "Якщо у світогляді Юлії Володимирівни не відбулося змін, і вона досі вважає, що ЄС і НАТО – це наші пріоритети, то хай це доведе не словами, а ділом", –зазначив Артур Герасимов.

Він вважає, що наявність у списку явного противника членства в НАТО – це привід замислитися і над тим, чи не змінила Юлія Тимошенко вчергове свою позицію з цього приводу. "Зрештою, це вже не вперше, коли лідер "Батьківщини" не може остаточно визначитися, що їй ближче – Москва чи ЄС і НАТО. Бо вже не раз вона загравала з Путіним і діяла в інтересах Кремля. Наприклад, коли у 2008 році як глава уряду не надала Віктору Ющенку належної підтримки в отриманні Плану дій щодо членства у НАТО під час Бухарестського саміту", – наголосив Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко

Представник "Європейської Солідарності" підозрює, що "союз з "Основою" та виписана в програмі цієї партії позаблоковість і є втіленням "нового курсу", який Тимошенко обіцяла ще перед президентськими виборами". "А позаблоковість – це і частина реваншу, якого прагнуть проросійські сили", – сказав лідер фракції.

Тому Артур Герасимов звернувся до Юлі Тимошенко з пропозицією: "Я можу підказати, як розвінчати наші песимістичні підозри. До 8 липня "Батьківщина" ще може виключити зі своїх списків Сергія Таруту і заявити про свою однозначну позицію".