Місце Кривоноса в ССО посів командир 8 полку спецназу Нечаєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"На новій посаді зроблю все від мене залежне для зміцнення бойових можливостей ССО і якнайшвидшого звільнення нашої землі від агресора", - заявив Нечаєв у коментарі виданню.

Посада була вакантною з 12 березня 2019 року, коли полковник Сергій Кривонос був призначений першим заступником секретаря РНБО.

Слід зазначити, що полковник Нечаєв за успішні бойові дії очолюваного ним підрозділу під час збройного відсічі російської агресії і захисту суверенітету і територіальної цілісності держави був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III і II ступенів, іншими медалями та відзнаками, зокрема вогнепальною зброєю. Нещодавно він завершив навчання на оперативно-стратегічному факультеті Національного університету оборони ім. Черняховського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рапорт про відставку командувача ОК "Схід" Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими. ДОКУМЕНТ