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07.07.19 12:06

Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі

На урочистостях до Дня Військово-Морських Сил в Одесі показали нову українську розробку - два десантно-штурмових катери, обладнаних реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями.

Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі

Ці катери - частина проекту 58503 ("Кентавр"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода"

Обидва катери у вересні були спущені на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". За кілька місяців після того десантно-штурмові катери прибули до Одеси, і з того часу проходять державні випробування. Коли випробування будуть завершені, планується, що катери викорстовуватимуться морською піхотою.

На вшанування пам’яті загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського і молодшого сержанта Сергія Сонька, і на прохання територіальних громад, звідки родом загиблі, ці два конкретні судна отримали назви "Малин" і "Станіслав".

Також вшанували хвилиною мовчання загиблих нещодавно водія і санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороди та Ірину Шевченко.

На урочистій церемонії був присутнім президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків.

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