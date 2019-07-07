Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі

Ці катери - частина проекту 58503 ("Кентавр"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Обидва катери у вересні були спущені на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". За кілька місяців після того десантно-штурмові катери прибули до Одеси, і з того часу проходять державні випробування. Коли випробування будуть завершені, планується, що катери викорстовуватимуться морською піхотою.

На вшанування пам’яті загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського і молодшого сержанта Сергія Сонька, і на прохання територіальних громад, звідки родом загиблі, ці два конкретні судна отримали назви "Малин" і "Станіслав".

Також вшанували хвилиною мовчання загиблих нещодавно водія і санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороди та Ірину Шевченко.

На урочистій церемонії був присутнім президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків.