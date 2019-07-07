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07.07.19 12:41

Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники

Російські літаки спільно з авіацією і наземними силами режиму Башара Асада завдали ударів у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої.

Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За даними спостерігачів, літаки РФ, авіація та наземні сили режиму Башара Асада нанесли удари у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої. 20 людей загинули менш ніж за 20 годин обстрілів.

З 30 квітня 2019 року внаслідок обстрілів проасадівських сил та російської авіації загинули щонайменше 2152 людини. Зазначена дата — початок найбільшої ескалації насильства в Сирії, починаючи з вересня 2018 року, коли президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовились про створення зон деескалації в Сирії.

Нагадаємо, 11 червня від обстрілів російської авіації загинули щонайменше 25 людей.

На початку травня на північному заході Сирії призупинили роботу міжнародні гуманітарні організації через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб.

У провінції Ідліб проживає близько трьох мільйонів людей. Ця територія є останнім бастіоном повстанців, зокрема коаліції "Тахрір аш-Шам", до якої входять збройні групи, що були пов’язані з бойовиками "Аль-Каїди".

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