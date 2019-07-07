"Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО

Запис розмови з президентом опублікував у фейсбук журналіст Богдан Осинський, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський розповів, що офіційно призначить нового керівника області за тиждень.

Про можливі зв'язки Андрейчикова з головою партії "Батьківщина", сепаратистом-втікачем Ігорем Марковим президент нічого не знає.

"Немає жодних зв'язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав Зеленський.

26 червня Кабінет міністрів України погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій, в тому числі Андрія Андрейчикова. Тепер від призначення на посаду голови Одеської ОДА його відділяє лише указ за підписом президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

Андрейчик - торговець металобрухтом. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Андрейчик продає його зокрема в окуповане Росією Придністров'я..

Журналістка Наталія Седлецька стверджує, що Андрейчик є членом одного закритого мисливського клубу разом із сепаратистом Дмитром Черепом, який в 2015 році намагався створити "Одеську народну республіку". Також членом цього клубу є Сергій Кушнір - глава одеського центру агресивно проросійської партії "Родина", головою якої досі залишається Ігор Марков, який втік до Росії.