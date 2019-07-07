"Слуга народу" викинула зі списку 7 кандидатів, зокрема Соколова з російським громадянством

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний Telegram-канал політсили.
Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними.
Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації:
— Боярчук Роман Михайлович (№71);
— Вітікач Віталій Вікторович (№177);
— Кавун Ольга Олександрівна (№78);
— Соколов Михайло Юрійович (№99);
— Рагімова Анастасія Борисівна (№170).
З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням:
— Баланюк Юрій Вікторович (№164) — Коробкова Олена Анатоліївна (№31).
Раніше стало відомо, що в серед кандидатів від партії "Слуга народу" є особи з подвійним громадянством. Так, Михайло Соколов (№99) є одночасно громадянином РФ. А кандидат-мажоритарник Олександр Куницький (округ №169, Харків), має громадянство Ізраїлю.
Заступник глави ЦВК Євген Радченко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Центральна виборча комісія направила в партію "Слуга народу" інформацію щодо громадянства і життєвих обставин чотирьох кандидатів від партії "Слуга народу" - Куницького, Соколова, Холодова і Божика.