"Слуга народу" викинула зі списку 7 кандидатів, зокрема Соколова з російським громадянством

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний Telegram-канал політсили.

Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними.

Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації:

— Боярчук Роман Михайлович (№71);

— Вітікач Віталій Вікторович (№177);

— Кавун Ольга Олександрівна (№78);

— Соколов Михайло Юрійович (№99);

— Рагімова Анастасія Борисівна (№170).

З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням:

— Баланюк Юрій Вікторович (№164) — Коробкова Олена Анатоліївна (№31).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО

Раніше стало відомо, що в серед кандидатів від партії "Слуга народу" є особи з подвійним громадянством. Так, Михайло Соколов (№99) є одночасно громадянином РФ. А кандидат-мажоритарник Олександр Куницький (округ №169, Харків), має громадянство Ізраїлю.

Заступник глави ЦВК Євген Радченко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Центральна виборча комісія направила в партію "Слуга народу" інформацію щодо громадянства і життєвих обставин чотирьох кандидатів від партії "Слуга народу" - Куницького, Соколова, Холодова і Божика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко