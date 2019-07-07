Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов. ФОТО

Про це Нефьодов написав у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"На першій фотці - недобудований пункт переходу. Європейці дали кошти, гроші наполовину вкрали, наполовину загубили. На другій - закуплений минулого року і досі незапущений сканер. На третій - отак виглядає виїзд зі сканера. Власне, в‘їзд теж такий же..." - написав Нефьодов.

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"Власне, в‘їзд теж такий же. Митниця завбачливо розташувала сканер не на дорозі, аби раптом туди ніхто не заїхав. Треба зривати пагорб і будувати дорогу. Кажуть, цей пункт пропуску далеко не найгірший...

Президент запропонував головам Львівської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської митниць писати заяви "за власним бажанням". Чіткої відповіді на пропозицію я не почув. Щось мені підказує, що, незважаючи на низькі зарплати, на які всі скаржаться, це все справжні патріоти митниці і будуть триматись до останнього!" - припустив Нефьодов.