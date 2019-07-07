"Укрпошта" випустила конверт, присвячений полоненим українцям. ФОТО

Автор картини Беата Куркуль створила її на знак підтримки українських моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Картину, яку зараз представлено ​​на конверті, художниця написала через кілька днів після захоплення двадцяти чотирьох українських моряків.

"Це була моя реакці на цю подію, на хвилю негативу в моїй стрічці. Мені захотілося якось конструктивно висловити своє ставленння до події. Ця робота дуже сподобалася одній із родин захоплених моряків - зі мною зв’язалася Євгенія Ейдер. І це вилилося у великий проект. Зараз є виставка, де понад 20 художників, взявши цю картину за основу, створили екзпозицію з понад 20 картин із цими трьома кораблями", - розповіла Куркуль.

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Тираж конверта - 50 000 примірників. Конверт погасять спеціальним поштовим штемпелем 7 липня в одному з відділень Одеси.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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