Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам

На інтерв'ю почесного патріарха Філарета в ефірі пропагандистського російського телеканалу звернув увагу український журналіст Мілан Лєліч, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пропагандистка з "Росія-24" Ганна Афанасьєва не лише спокійно працює в центрі Києва, а й записує інтерв'ю з Філаретом. А Філарет їй розповідає про те, чому отриманий нами Томос поганий і неправильний. Не знаю, що тут можна додати, шановні патріоти", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.