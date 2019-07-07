Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ (оновлено)

Відповідний указ, датований 5 липня, опубліковано на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - сказано в тексті указу.

Володимир Зеленський особисто вручив посвідчення голови Луганської ОДА Віталію Комарницькому під час робочої поїздки на Луганщину, повідомляє пресслужба президента.

Глава держави зазначив, що місією керівника області має стати віднайдення можливостей для відновлення Луганщини.

"Для нашої країни важливий пріоритет - припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (президент Європейської ради. - Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія", - наголосив Зеленський.

Зі свого боку, Віталій Комарницький подякував за довіру.

"Я знаю настрої людей та проблеми, які є на Луганщині. Знаю, що тут люди хочуть працювати. Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати", - сказав він.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет Міністрів України погодив призначення на пости голів восьми обласних державних адміністрацій, зокрема Віталія Комарницького.

Віталій Комарницький - ректор переміщеного на підконтрольну Україні територію Луганського університету внутрішніх справ, колишній депутат Луганської облради від Партії регіонів.

У коментарі журналістам він заявив, що чиновники і працівники бюджетних установ, які працюють на території окупованої частини Донбасу, мають підлягати амністії, писали 4 липня "Новости Донбасса".

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Один із засновників руху "Народний тил" Роман Сініцин стверджує, що Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську.