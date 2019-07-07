Правозахисники підготували звернення до Могеріні у зв'язку з днем народження Сенцова

Про це повідомила у фейсбуці глава правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня буде день народження українського режисера Олега Сенцова, який минулого року отримав премію імені А.Д. Сахарова від Європейського парламенту. Вже шостий рік поспіль він зустрічатиме його в колонії на Крайній Півночі у Російській Федерації. Незважаючи на очевидну абсурдність обвинувачень, численні вимоги міжнародних організацій, публічні звернення керівництва різних країн і потужну кампанію підтримки, нічого не змінюється на краще", - йдеться в документі.

Звернення відкрито для підписання громадськими організаціями. Станом на вечір неділі, 7 липня, свої підписи під ним залишили близько 30 громадських організацій.

"Вкотре звертаємося до ЄС із тим, щоб вони зробили низку важливих кроків, зокрема призначили представника з питань окупованих українських територій Криму та Донбасу, почали постійний моніторинг судових засідань над політв'язнями, відправили незалежні місії лікарів, ухвалили європейський аналог "акта Магнітського" тощо", - зазначила Матвійчук.

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За даними правозахисників, наразі понад 200 українців незаконно утримується в Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.