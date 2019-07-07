Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.07.19 20:54

Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський 7 липня у межах робочої поїздки до Луганської області відвідав Станицю Луганську і відійшов на понад пів кілометра за нульову позицію ЗСУ вглиб зони розведення військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський минув останній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого моста, через який люди перетинають лінію розмежування і який планують відновити за умови дотримання перемир'я.

"Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко  впораємося", - сказав Володимир Зеленський.

Читайте також: Від початку доби два українські військовослужбовці зазнали бойових травм, ворог відкривав вогонь 12 разів, - пресцентр ОС

Президент підкреслив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Також Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Війська всі розведено. Командири готові. "Зради" жодної нема", - зазначив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Також президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.

Читайте також: Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ (оновлено)

Крім того, глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені унаслідок розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.

Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 01
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 02
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 03
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 04

Читайте також: Новому парламенту потрібно оновити деякі закони, пов'язані з реалізацією Мінських домовленостей, - Волкер


Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 05
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 06
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 07
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 08
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 09

Читайте також: Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський. ВIДЕО


Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 10
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 11
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 12
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 13
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 14

Читайте також: Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС


Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 15
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 16
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 17
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 18

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Читайте також: Останніми роками я особисто боровся за збереження європейської єдності, коли йшлося про солідарність з Україною, - Туск виступив перед новообраним Європарламентом

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100