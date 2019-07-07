Канал Медведчука NewsOne анонсував телеміст із пропагандистами з "Росії". ВIДЕО

Український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net .

Анонс передачі вже поширює у своїй програмі антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов. Телеканал NewsOne пропонує "поговорити" з ним та його командою.

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За даними інформаційно-аналітичної системи Semantrum, після покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалів "112 Україна" і NewsOne кількість згадок Медведчука в ефірі цих мовників збільшилася. Зокрема, кількість згадок за три місяці після придбання NewsOne збільшилася вп’ятеро порівняно з трьома місяцями до оголошення про угоду. У випадку з каналом "112" - зростання вдвічі.