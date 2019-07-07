Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Україні, заявив тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор.
"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми починаємо процес перегляду цього запиту", - заявив він.
Він нагадав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектора.