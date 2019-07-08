Хомчак про розведення військ у Станиці Луганській: Жодної "зради" немає

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, на КСП вони заслухали доповідь про поточну ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.
"Війська всі розведені. Командири готові. "Зради" жодної немає", - зазначив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
Також президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.
Крім того, глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.
Нагадаємо, розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ у районі Станиці Луганської почалося 26 червня і завершилося 30 червня. Його фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.
2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.