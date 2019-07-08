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08.07.19 09:05

Комітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії.

Комітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Про це йшлося під час засідання комітету ОБСЄ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також у резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії. Автором тексту резолюції є грузинська парламентарка Софіо Кацарава.

Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людини на окупованих грузинських територіях та нарощування військової присутності.

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Нагадаємо, 7 липня в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалили резолюцію з енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", а комітет з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

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