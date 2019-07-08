Комітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Про це йшлося під час засідання комітету ОБСЄ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також у резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії. Автором тексту резолюції є грузинська парламентарка Софіо Кацарава.

Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людини на окупованих грузинських територіях та нарощування військової присутності.

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Нагадаємо, 7 липня в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалили резолюцію з енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", а комітет з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.