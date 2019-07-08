Один український воїн загинув, троє дістали поранення і травми, знищено 2 терористів. За добу - 16 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Широкиного - із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Богданівки - з озброєння БМП;

- тричі неподалік Водяного - з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї;

- двічі околиці Красногорівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Пищевик - із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Попасної - з міномета калібру 120 мм;

- неподалік Золотого-4 - з міномета калібру 120 мм;

- околиці Майорська - з протитанкового ракетного комплексу;

- поблизу Південного - з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

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"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення, ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 7 липня двох окупантів знищено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі неподалік населеного пункту Новолуганське з мінометів калібру 82 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



