Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

Відповідаючи на запитання, чи цікавить його посада прем'єра в перспективі, Данилюк сказав: "Не брехатиму, що мене це не цікавить".

Реагуючи на коментар, чому тоді погодився стати секретарем РНБО, чи мріяв про цю посаду або це "політичне заслання", Данилюк відповів: "Коли це в нас були заслання? Я говорив про цю посаду ще в 2014 році з Порошенком. У 2014 році ми про це говорили, але з політичних міркувань цього не сталося".

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"Я АП як місце роботи, скажу чесно, не дуже люблю ... Щодня смикати за ниточки - не моє. Це мене дратує", - додав він.