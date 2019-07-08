Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в неділю голова ПАРЄ Ліліан-Марі Паск’є.

"Тепер ми знову можемо працювати з російськими колегами, зокрема, щодо тих досьє, за якими є проблеми. Ратифікація повноважень російської делегації не означає, що ми даємо їй карт-бланш", - заявила вона під час виступу на сесії в ПА ОБСЄ.

Зокрема, серед таких тем вона зазначила ситуацію зі збитим літаком, що виконував рейс MH17. Також вона нагадала, що в ПАРЄ закликали Росію звільнити українських моряків, яких затримали в Керченській протоці.

Вона підкреслила, що ПАРЄ є місцем для діалогу, зокрема з політичних питань. У 2014 році в ПАРЄ "чітко і ясно" висловили позицію щодо "Криму і сходу України", і ця позиція відтоді не змінилася, зазначила Паск’є.

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"Ми продовжуємо захищати принципи, закріплені в міжнародному праві, яким ми прихильні", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.

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Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.