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08.07.19 09:29

Нарощування військ РФ на кордоні з Україною - наслідок ротації, - Волкер

Нарощування військ Росії на кордоні з Україною є наслідком ротації.

Нарощування військ РФ на кордоні з Україною - наслідок ротації, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Стосовно розміщення військ із російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. Під час ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер

Водночас Волкер зазначив, що це не свідчить про будь-які нові просування.

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