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08.07.19 09:38

Верховний Суд скасував повторне жеребкування партій, - секретарка ЦВК Бернацька

Верховний Суд України задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії і скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування партій.

Верховний Суд скасував повторне жеребкування партій, - секретарка ЦВК Бернацька

Про це у своєму Facebook повідомила секретарка ЦВК Наталія Бернацька, передає Цензор.НЕТ.

"Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути!" - написала Бернацька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі пережеребкування буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці, - ЦВК

Верховний Суд скасував повторне жеребкування партій, - секретарка ЦВК Бернацька 01

Водночас інформації щодо цього рішення від Верховного Суду наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій. Відповідний позов подала "Аграрна партія України". Приводом для цього стало те, що партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі привласнили 22-й номер у бюлетені без жеребкування. Центрвиборчком подав апеляцію на рішення адмінсуду про повторне жеребкування.

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