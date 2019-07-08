На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький

"Буде п'ять документів", - сказав Точицький на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, зокрема, документи стосуватимуться програм технічного співробітництва в частині виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а також децентралізації і боротьби з корупцією.

Крім того, в планах - підписання документа про роботу над інфраструктурними проектами на Донбасі.

"ЄС направив групу експертів, які проїхали від Маріуполя до Запоріжжя і запропонували проектну суму 10 млн на інфраструктурні проекти, відкриття спеціального офісу ЄС в Маріуполі", - розповів Точицький.

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