"У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", телекомпанія пояснила призупинення мовлення тим, що МВС Грузії не змогло гарантувати безпеку журналістів, адже в ході акції протестувальники кидали різні предмети в будівлю телекомпанії і погрожували увірватися всередину, йдеться в заяві.

"Ми пішли на цей крайній крок, тому що у нас немає можливості працювати, а журналісти перебувають у небезпеці. Ми закликаємо уряд виконати зобов'язання, встановлені законом, і гарантувати безпеку всіх співробітників "Руставі-2"", - йдеться в заяві каналу.

Перед припиненням ефіру гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія засудив поведінку журналіста і пообіцяв покарання, але висловив думку, що протести під каналом - "це не спонтанна акція, а акція, організована владою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля. ВIДЕО

Учасники мітингу вимагають звільнення з "Руставі-2" гендиректора і журналіста Габунії, а також порушити кримінальну справу.

У той же час МВС Грузії заявило про готовність гарантувати безпеку телекомпанії і кожного її співробітника.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила нецензурне звернення ведучого до Путіна. МЗС Грузії назвав використані висловлювання провокацією, "спрямованою на поглиблення і без того складної ситуації в грузино-російських відносинах".

Нагадаємо, що телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Георгій Габунія в ефірі авторської програми "Постскриптум" російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна з нецензурною лайкою.