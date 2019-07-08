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08.07.19 10:21

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 47 осіб, під час пожеж - 31, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 01.07 по 07.07) на водних об'єктах загинуло 47 осіб, під час пожеж - 31.

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 47 осіб, під час пожеж - 31, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Упродовж тижня виникли 2 надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинули 5 осіб і постраждала 1 людина.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 893 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 49 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 504 пожежі, врятовано на пожежах 20 осіб і не допущено знищення вогнем 557 будинків та 48 од. техніки. На пожежах загинула 31 людина, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 10 млн 993 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року під час пожеж загинуло 1008 осіб, - ДСНС

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 227 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 9 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 47 осіб.

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