Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено

Про це повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Рейс авіакомпанії "Аерофлот" SU 1893, який вилетів з Тбілісі, приземлився в аеропорту Шереметьєво.

Грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines завершили польоти в Росію ще 7 липня. З Росії ж до Грузії літали шість авіакомпаній: "Аерофлот", S7, "Уральські авіалінії", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.

Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна, обізвавши його "пи#дою".